Manchester United, tutti a bocca aperta per il “grande gesto” dell’ex Lecce Dorgu

Nel calcio moderno, dove ogni dettaglio può fare la differenza, Patrick Dorgu si è reso protagonista di un episodio di straordinaria lealtà sportiva. Durante il match di Europa League tra Manchester United e Real Sociedad, il giovane danese ha stupito compagni, avversari e arbitro con un gesto che non si vede spesso sui campi di calcio: ha rinunciato a un rigore ingiusto assegnato alla sua squadra.

All’85°, con lo United in vantaggio ma con la qualificazione ancora in bilico, Dorgu si è infilato in area e ha subito un tackle da Hamari Traoré. L’arbitro francese Benoit Bastien ha indicato immediatamente il dischetto. Mentre i giocatori della Real Sociedad protestavano, è stato lo stesso Dorgu ad avvicinarsi all’arbitro, ripetendo più volte: “Non è rigore, non è rigore“.

L’atteggiamento del danese ha lasciato di stucco tutti, compresi i suoi stessi compagni di squadra. Bastien, inizialmente irremovibile, ha iniziato a vacillare di fronte all’insistenza del giocatore. La conferma è arrivata poco dopo dalla sala Var: il contatto non era falloso e il rigore è stato revocato senza nemmeno una revisione sul monitor.

Dorgu, un gesto di grande sportività

L’episodio del rigore negato non è stato l’unico momento chiave della partita per Dorgu. Già al 48°, era stato protagonista nell’azione che aveva portato a un altro penalty a favore dello United. Al 63°, aveva contribuito all’espulsione di un avversario, mettendo in difficoltà la Real Sociedad. Una partita da protagonista, chiusa con un gesto che ha fatto il giro del mondo.

Dopo il fischio finale, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha elogiato il suo giocatore: “Era la cosa giusta da fare, quindi sono orgoglioso di lui“. Il tecnico ha però ammesso con un sorriso che, in una situazione di svantaggio, la sua reazione forse sarebbe stata diversa: “Non so se avrei detto la stessa cosa se ci fossimo trovati sullo 0-0 o in svantaggio. Comunque Patrick ha giocato una grande partita“.

