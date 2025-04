Home | Gigio Donnarumma Re di Francia: ora tutti lo osannano, ma per il futuro…

Superlativo, decisivo, indispensabile. Gianluigi Donnarumma continua a snocciolare prestazioni da urlo, e in molti lo hanno “incoronato Re” dopo le fantastiche parate nella gara contro l’Arsenal. Nonostante questo, il suo futuro al Paris Saint-Germain appare a oggi molto incerto. Il contratto dell’ex portiere del Milan scadrà tra 14 mesi, e il rinnovo, per ora, è solo un’ipotesi lontana.

Certo, le cose sono cambiate, e radicalmente. Quelle perplessità che per mesi avevano accompagnato a sua avventura francese – tra critiche dei media e dubbi del club – sono state spazzate via da una serie di prestazioni monumentali. Il Gigio attuale è un baluardo, e lo sa.

Alla sua ennesima notte magica, stavolta all’Emirates Stadium, Donnarumma ha chiuso la saracinesca con cinque parate decisive, record assoluto per un portiere del Psg in una gara a eliminazione diretta di Champions League negli ultimi 21 anni. A bocca asciutta ci sono rimasti Martinelli, Tossard, Rashford, Asensio e persino i rigoristi del Liverpool. Nessuno sfonda il muro Donnarumma.

Anche i giornali francesi, storicamente avari di elogi, ora si inchinano. Da Le Parisien al Figaro, fino all’Equipe che lo incorona “Gigio III, re d’Inghilterra”, il vento è cambiato. Ma le lodi non cancellano le incertezze legate al suo rinnovo.

La trattativa è stata aperta dieci mesi fa e poi congelata. Sul tavolo, una rinegoziazione che punta al post-2026, ma che si è impantanata nella nuova griglia salariale voluta dal club. Tra bonus, percentuali fisse e variabili, si parla di una cifra attorno ai 12 milioni annui, ma il Psg ha poi rallentato, forse volutamente.

Donnarumma, un futuro incerto

Nel frattempo, i club parigino ha provato a esplorare alternative. Prima Safonov, acquistato per 20 milioni ma rivelatosi inadeguato. Poi Tenas, bocciato. Infine Chevalier, giovane del Lille e passaporto francese. Una strategia che sa di mossa per mettere pressione a Donnarumma, ma che si è scontrata con una risposta sul campo: quella di un fuoriclasse.

Le parole sono dolci, i fatti meno. L’Equipe, oggi, scrive che “le discussioni sono positive”, abbastanza da sperare in “altre notti dolci” per i tifosi. Ma la tentazione della Premier League, dove Gigio ha molti estimatori e dove i soldi non mancano, è concreta.

Donnarumma ripete da mesi che vuole restare a Parigi, ma le sirene della Premier sono difficili da ignorare. Il re ha il trono, ma non ancora un regno sicuro. E fra le voci, si è recentemente aggiunta quella che vorrebbe anche l’Inter fra le squadre che vogliono Gigio fra le loro file. E sarebbe veramente un trasferimento clamoroso, per un ragazzo cresciuto e sbocciato nel Milan.

