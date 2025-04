L’Inter fa sul serio: presentata la super offerta per il top player, dall’Inghilterra confermano

L’Inter sta chiudendo la sua stagione con molti affanni, derivanti sia dalla stanchezza della squadra spremuta da un calendario terribile, sia da una rosa che si è rivelata insufficiente per reggere un’annata in cui i nerazzurri sono stati in corsa su tre fronti fino all’ultima curva prima di “deragliare”. Il reparto apparso più deficitario è l’attacco, che in assenza di Lautaro e Thuram si è rivelato inconsistente nelle alternative. Vuoi per l’età (Arnautovic), vuoi per un rendimento al di sotto di qualsiasi aspettativa (Correa e Taremi),

Fonti vicine al giocatore, Jonathan #David affermano che si sta lavorando alla definizione delle commissioni per gli agenti #Inter . La strategia punta a concludere l’operazione nelle prime fasi del mercato.Precisando che solo l'Inter ha fatto un'offerta ufficiale#calciomercato pic.twitter.com/tIEVQa9y0K — InterOak (@InterOaktree) April 29, 2025

Ecco perché la società sta correndo ai ripari, e lo fa puntando un nome importante: Jonathan David. La corsa per l’attaccante canadese è ancora lunga, tortuosa, piena di ostacoli. Ma qualcosa si muove, e secondo voci sempre più insistenti che vengono confermate dall’Inghilterra, a guidare il gruppo ora sarebbe proprio l’Inter.

Sì, i nerazzurri sono in pole position per assicurarsi il bomber del Lille, autore di 25 gol e 11 assist in stagione. Numeri da top player, combinati a un contratto in scadenza che lo rende un boccone succulento per mezza Europa. Il fascino di David ha stregato tutti: Liverpool, Arsenal, Newcastle, West Ham, Marsiglia. Ma pochi hanno rilanciato. O meglio: pochi hanno avuto il coraggio di affrontare le esose richieste economiche del canadese e del suo entourage. (continua dopo la foto)

Si parla di 9 milioni lordi di stipendio a stagione (circa 5 netti in Italia), 15 milioni di bonus alla firma, 10 milioni di commissioni agli agenti. Un’operazione da 70 milioni complessivi sommando tutti gli anni di contratto, che ha scoraggiato molti club e spalancato una finestra d’opportunità per l’Inter.

A fine stagione Arnautovic, Correa e forse anche Taremi saluteranno Milano. Servono rinforzi, serve qualità, serve un nome da affiancare a Thuram e Lautaro. E David, per l’Inter, è più di un’idea. Secondo TeamTalk, il club nerazzurro ha già messo sul tavolo un’offerta concreta: contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione, che con i bonus sfiorerebbe quota sei.

L’Inter oggi crede davvero nel colpo, forte anche della sensazione che le alternative per il giocatore non siano all’altezza rispetto al progetto nerazzurro. Ma la trattativa non sarà semplice. Ogni passo avanti rischia di essere vanificato da un rilancio improvviso, da una richiesta extra, da un club inglese pronto a inserirsi all’ultimo minuto.

Comunque sia, l’Inter ha fatto la sua mossa. Ora tocca a Jonathan David decidere se Milano sarà il prossimo palcoscenico della sua carriera. E all’Inter si augurano tutti che arrivi una risposta positiva: il terzetto con Lautaro e Thuram, magari con un giovane come quarta punta, formerebbe davvero un attacco da sogno. Non solo per l’Italia, ma anche a livello europeo.

