Incidente a Napoli, zona Ponticelli: una donna è morta dopo essere stata investita da un tir in pieno giorno. La scena terribile è stata riportata sulla testate locali e nazionali.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dalle prime notizie trapelate, l'incidente è avvenuto verso le ore 11:00 di oggi, venerdì 14 giugno 2024. Una donna, sulla quale identità ancora non sono state rilasciate informazioni, sarebbe stata investita nella parte orientale di Napoli nei pressi del quartiere Ponticelli. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni la donna sarebbe stata travolta da un tir in transito su Via Argine.

Via Argine, quartiere Ponticelli di Napoli

Napoli, donna investita da un tir

Da quanto riportato, la donna sarebbe rimasta uccisa per le lesioni riportate dopo il violento impatto. Sul luogo del tragico incidente sono stati chiamati i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte sul colpo della vittima. Sul posto è sopraggiunta anche la polizia municipale e la polizia di Stato che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica del sinistro.

