“Domenica In”, arriva Cristicchi e Lino Banfi crolla in lacrime: cos’è successo

Come ogni anni, la puntata post Sanremo di Domenica In è andata in onda su Rai 1 direttamente dal palco dell’Ariston. Zia Mara ha ospitato tutti e 29 i cantanti in gare, i quali hanno fatto ascoltare di nuovo la loro canzone per poi rispondere alle domande dei gionalisti e degli ospiti in studio. Durante la performance di Simone Cristicchi, Lino Banfi è scoppiato in lacrime. Scopriamo insieme il motivo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Lino Banfi in lacrime per Cristicchi

Simone Cristicchi si è esibito a Domenica In Speciale Sanremo, in onda il 16 febbraio su Rai1, con il brano Quando Sarai Piccola, che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2025 e che è dedicato alla madre malata di Alzheimer. Questo pezzo decisamente emozionante ha colpito gli ospiti in studio e Lino Banfi è scoppiato letteralmente in lacrime. Il famoso attore ha vissuto da vicino la malattia dell’Alzheimer con la moglie Lucia, scomparsa nel febbraio 2023. “Questo brano mi tocca personalmente e mi vergogno, ho 89 anni e lasciatemi piangere. Sono riuscito a festeggiare 61 anni di matrimonio con mia moglie. Un giorno, mentre cominciava il declino, le stavo dando il cibo e mi ha detto ‘e se un giorno non ti riconosco più?’. Ho cercato di farla ridere, perché questo è il mio mestiere, e ho risposto ‘ci presentiamo e ci innamoriamo un’altra volta. Le ha riso”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”