La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 giugno 2024. Quando la madre di Filippo è rincasata si è trovata davanti una terribile scena. Il figlio era riverso sul pavimento e non respirava più. A nulla sono serviti i soccorsi, Filippo è stato dichiarato morto: aveva soli 18 anni. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

Tragedia a Casale sul Sile, 18enne trovato morto in casa dalla madre

Il giovane è stato trovato senza vita ieri nella sua abitazione a Casale sul Sile in via Schiavonia. La madre di Filippo Simionato, rientrata a casa nel primo pomeriggio dopo essere uscita per una commissione, ha scoperto il corpo del figlio privo di sensi. La donna ha chiamato il 118, che è arrivato sul posto insieme ad un’auto-medica e a due pattuglie dei carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Filippo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane. (Continua dopo le foto)

Le parole del sindaco: “Un immenso dolore”

Il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia del giovane. “Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza, la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L’intera comunità è sconvolta, siamo senza parole – ha dichiarato il primo cittadino -. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell’affrontare questo difficile momento”. Com’è morto il 18enne?

