Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a La Repubblica, riguardanti vari aspetti del calcio italiano e della stagione del Napoli. Tra i temi affrontati, ci sono stati la situazione dell’allenatore Rudi Garcia, la lotta Scudetto, la Supercoppa in Arabia Saudita.

Sul mister francese, in bilico dopo il ko contro la Fiorentina, De Laurentiis ha detto: “Con lui sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più adatte quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere influente”. Il presidente ha anche rivelato di aver contattato altri allenatori in estate, tra cui Thiago Motta e Luis Enrique. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rudi Garcia agitato mentre il Napoli è in fase d’attacco (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Lotta Scudetto per il Napoli

Sulla lotta Scudetto del Napoli attualmente quinto a sette lunghezze dalla capolista Milan “Credo che pure quest’anno fino alla fine ce lo giocheremo. Siamo stati vincenti per anni, avevamo potuto vincerne altri ed è come se li avessimo vinti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati”.

Sulla partecipazione del Napoli alla Supercoppa italiana in Arabia

Sulla Supercoppa in Arabia Saudita, invece, De Laurentiis ha usato parole forti: “Deficiente chi vuol andare in Arabia per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico!” .