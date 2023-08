De Laurentiis e l’ultimo colpo di mercato per Garcia

Il presidente del Napoli vuole regalare l’ultimo colpo di calciomercato al proprio tecnico. Rudi Garcia si aspetta un altro giocatore per completare la rosa dei campioni d’Italia in carica.

Il colpo di fine mercato per il Napoli

Non sarà Gabri Veiga forse la ciliegina sulla torta: il giocatore è attratto dall’Arabia Saudita e ha detto no al Napoli a sorpresa proprio quando la chiusura della trattativa sembrava vicina. Eppure De Laurentiis si era spinto fino ai trenta milioni di euro, tesoretto che potrebbe essere reinvestito in altro modo. Intanto il vulcanico presidente è riuscito a trattenere Kvara e Osimhen, ma non Kim che ha portato una cinquantina di milioni nelle casse partenopee. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen in posa nel corso della premiazione del calciatore come miglior giocatore della Serie A 2022/23 (Getty Images)

Il sostituto di Lozano

Rudi Garcia è rimasto deluso dal mancato arrivo di Veiga e si aspetta un ultimo sforzo dalla società. De Laurentiis sta lavorando alla cessione di Lozano (sirene spagnole) e al suo eventuale sostituto. Non ci sono i presupposti per Koopminers, mentre il mancato rinnovo di Pafundi con l’Udinese potrebbe aprire nuovi scenari. Il giovane talento è in grado di ricoprire più ruoli in attacco e potrebbe essere una buona scommessa per il Napoli: i friulani al momento chiedono 25 milioni di euro, una cifra destinata però a scendere se il contratto non verrà prolungato.

