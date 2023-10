Kevin De Bruyne potrebbe presto lasciare il Manchester City per trasferirsi in Medio Oriente. Dall’Arabia Saudita sono pronti ad alzare l’offerta pur di convincerlo.

Contratto in scadenza per De Bruyne

Kevin De Bruyne è un punto fermo del Manchester City, ma presto la situazione potrebbe cambiare. In questa stagione ha subito uno strappo muscolare che lo ha lasciato fuori dal campo: al netto dell’infortunio, il giocatore fino ad ora ha giocato solamente 49 minuti in due gare. Il contratto scade nel giugno del 2025, una data che potrebbe convincere il City anche a cederlo per fare cassa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

De Bruyne e Haaland durante Burnley-anchester City. (Photo by James Gill – Danehouse/Getty Images)

L’offerta dall’Arabia Saudita

La Saudi Pro League potrebbe sfruttare il momento per strappare il centrocampista ai Citizens e portarlo in Arabia Saudita. Il primo contatto tra le parti ha portato sul piatto una ventina di milioni di euro per liberarlo già a partire da gennaio. Guardiola è contrariato dalla cosa, anche se in rosa dispone di diversi elementi che posso sopperire all’eventuale partenza. L’offerta però potrebbe anche crescere fino ai 30 milioni di euro, oppure essere rinviata al prossimo mercato estivo, quando De Bruyne sarà ad un anno dalla scadenza contrattuale con gli inglesi.

