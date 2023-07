L’ex fuoriclasse del Manchester City David Silva ha detto ufficialmente addio al calcio a 37 anni. La decisione dell’annuncio è arrivata dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nei primi giorni di ritiro con la Real Sociedad. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

David Silva si riscalda durante Valencia-Real Sociedad. (Photo by David Aliaga/NurPhoto via Getty Images)

David Silva ha detto addio al calcio a 37 anni: la decisione – e il conseguente annuncio – è arrivata dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nei primi giorni di ritiro con la Real Sociedad. Lo spagnolo ha pubblicato un video-annuncio sui propri canali social: “Oggi è un giorno triste per me, è il giorno in cui devo dire addio a quello a cui ho dedicato tutta la mia vita. Grazie per avermi fatto sentire a casa”.

La carriera

Una carriera lunga quasi 30 anni, in cui il “Mago” ha vinto 4 Premier, 3 Community Shield, 5 Coppe di Lega inglese, 2 Coppe di Spagna e 2 d’Inghilterra. Con la Spagna ha conquistato Mondiale e 2 Europei (oltre all’Europeo Under-19). E’ stato titolare e protagonista negli Europei vinti del 2008 e 2012, mentre ha collezionato solamente pochi minuti in occasione del Mondiale 2010 in Sudafrica, vinto dalla Nazionale iberica contro l’Olanda.