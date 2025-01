Home | Daniele De Rossi, l’ex Roma compra il club in cui è cresciuto, in attesa di una panchina…

Daniele De Rossi sorprende ancora, ma non forse chi lo conosce davvero: l’ex Roma e campione del mondo 2006 con l’Italia ha acquistato l’Ostiamare, il club in cui è cresciuto. DDR apre dunque un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, questa volta fuori dal campo: l’ex capitano della Roma e tecnico si è ufficialmente unito al mondo della dirigenza, diventando proprietario dell’Ostiamare, squadra in cui ha mosso i primi passi da calciatore e attualmente militante in Serie D.

L’annuncio di De Rossi

Attraverso un post su Instagram, De Rossi ha condiviso il suo entusiasmo per questo nuovo progetto:

“Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare. Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo. Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!”

Un ritorno alle origini

Per De Rossi, questo passo rappresenta un ritorno alle radici. L’Ostiamare è il club dove l’ex campione ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio, e ora intende trasformarlo in una realtà solida e punto di riferimento per la comunità locale.

De Rossi ha sottolineato la volontà di:

Costruire una società trasparente e innovativa , capace di attrarre tifosi e famiglie.

, capace di attrarre tifosi e famiglie. Promuovere i valori della comunità , rendendo l’Ostiamare un simbolo d’orgoglio per il territorio di Ostia.

, rendendo l’Ostiamare un simbolo d’orgoglio per il territorio di Ostia. Riportare entusiasmo intorno alla squadra, puntando su iniziative dentro e fuori dal campo.

Questa nuova avventura rappresenta una sfida ambiziosa per De Rossi, che intende mettere la sua esperienza e passione al servizio di un progetto che unisce calcio e comunità.

“Con De Rossi abbiamo condiviso lo stesso approccio: non esistono scorciatoie alla legalità. Daremo a lui e al suo staff tutto il supporto amministrativo del caso, come facciamo con tutti i concessionari degli impianti comunali, per superare le criticità del centro ha detto l’assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato – Ringrazio Daniele che, con nuovi ingenti investimenti, garantirà all’Ostiamare un importante ammodernamento dell’impianto sportivo, un futuro roseo per la prima squadra e per la formazione dei ragazzi”.

