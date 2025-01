Dallo spazio agli stadi: Elon Musk fa sul serio, vuol prendersi un club della Premier League

Premier League in subbuglio: Elon Musk, il magnate statunitense noto per le sue imprese spaziali e tecnologiche, potrebbe presto ampliare il suo raggio d’azione al mondo del calcio. Secondo le dichiarazioni di suo padre, Errol Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX sarebbe interessato all’acquisto del Liverpool.

#Musk vuole il #Liverpool. Ha già pronto il nuovo inno: “You’ll Never Walk Elon” (Telegraph)



Il Telegraph s’è divertito: “Vorrebbe vincere la Mars League, abbatterebbe la statua del socialista Shankly. Il Superbowl al confronto sarebbe una sagra di paese”https://t.co/ptP9BTVniw — il Napolista (@napolista) January 8, 2025

L’interesse di Musk per il Liverpool sembra essere legato alle sue radici familiari. Sua nonna, infatti, era originaria della città, e la famiglia mantiene ancora alcuni legami con il luogo. Errol Musk, padre di Elon, intervistato da Times Radio, ha spiegato le intenzioni del figlio.

“Elon vuole il Liverpool? Non posso commentare troppo, perché alzerebbe il prezzo. Ma sì, gli piacerebbe. Anche a me piacerebbe. Sua nonna è nata a Liverpool, e lì abbiamo ancora parenti”. Non è la prima volta che Elon Musk si avvicina simbolicamente al mondo del calcio. Nell’agosto 2022, aveva scherzato su Twitter dicendo di voler acquistare il Manchester United.

Successivamente, aveva chiarito che si trattava di una battuta, pur aggiungendo che, se mai avesse dovuto scegliere una squadra, sarebbe stato proprio lo United, essendo stato un suo tifoso da bambino. Ora, invece, le attenzioni sembrano essersi spostate sui Reds, che dello United sono i rivali storici.

Premier League, il possibile “impatto” di Elon Musk

Il Liverpool, attualmente di proprietà del Fenway Sports Group, potrebbe rappresentare il prossimo ambizioso investimento del tycoon. Se l’interesse di Musk dovesse tradursi in un’offerta concreta, sarebbe un ulteriore passo nell’espansione del suo impero, che varia dalla tecnologia spaziale all’industria automobilistica, ai social media. L’ingresso nel mondo del calcio confermerebbe la sua volontà di diversificare ulteriormente i suoi investimenti.

Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Elon Musk o del Fenway Sports Group. Ma le parole di Errol Musk hanno acceso l’interesse dei tifosi e degli osservatori sportivi. Se Musk decidesse davvero di entrare nel mondo del calcio, l’impatto sul Liverpool e sull’intera Premier League potrebbe essere significativo, trasformando ulteriormente il panorama economico e mediatico del calcio europeo.

Leggi anche: