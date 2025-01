Roberto Carlos divorzia e va a vivere al centro sportivo del Real Madrid: l’assurda vita privata del campione

A 51 anni, Roberto Carlos, una delle leggende del calcio mondiale, si ritrova ad affrontare una situazione insolita e complicata. Dopo il divorzio dalla sua seconda moglie, Mariana Luccon, l’ex calciatore brasiliano vive ora al centro sportivo del Real Madrid, a Valdebebas.

#RobertoCarlos sfrattato e in difficoltà: undici figli e un altro divorzio. Ora vive nel centro del #RealMadrid https://t.co/yWTwXHp1zh — I LOVE PALERMOCALCIO (@ILOVEPACALCIO) January 7, 2025

Il matrimonio, durato 15 anni, ha dato alla luce due figlie, Manuela e Marina, che vivono con la madre nella residenza principale di famiglia. La vita privata di Roberto Carlos non è meno straordinaria della sua carriera calcistica. Nel corso degli anni, l’ex campione ha avuto 11 figli da 7 compagne diverse, distribuiti tra Brasile, Messico e Ungheria.

In un’intervista al programma Fiesta, l’ex terzino sinistro ha raccontato la sua incredibile storia familiare: “Sette figli vivono in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria e gli altri sono sempre in Brasile”. Una situazione che, come lui stesso ha ammesso, si è evoluta in modo piuttosto caotico. La separazione con Mariana Luccon, infatti, è solo l’ultimo capitolo di una vita sentimentale turbolenta.

Oltre alla complessità dei rapporti familiari, Roberto Carlos deve affrontare la divisione del suo patrimonio, valutato oltre 160 milioni di euro. La questione ha reso il divorzio particolarmente lungo e difficoltoso. Intanto, l’ex moglie e i suoi genitori continuano a vivere in due delle proprietà principali del calciatore.

Non è il primo divorzio per l’ex terzino del Real Madrid: anni fa aveva concluso il matrimonio con Alexandra Pinheiro, madre di tre dei suoi figli. Ma la lista delle sue relazioni è molto più lunga. Qualche anno fa, alla Gazzetta dello Sport, aveva confessato con una battuta: “Ricordo di aver avuto due mogli. Ma è più difficile tenere il conto delle donne con cui ho avuto figli“.

Roberto Carlos, un grande protagonista del calcio dell’epoca d’oro e di una vita privata fuori dall’ordinario, sembra ora concentrarsi su una nuova fase della sua esistenza, lontano dai riflettori del campo da gioco, ma non meno intensa.

