Dakar 2025: novità, favoriti e sfide dell’edizione più attesa

Il rally raid più celebre e impegnativo al mondo si prepara per la sua 47ª edizione. La Dakar 2025, in programma dal 3 al 17 gennaio, vedrà i piloti affrontare 12 tappe per un totale di oltre 7.700 chilometri, di cui 5.115 cronometrati, in un percorso che promette spettacolo e sfide al limite tra Bisha e Shubaytah.

Questa edizione segna un importante cambio di guardia: Stéphane Peterhansel, noto come “Mr. Dakar” per i suoi 14 trionfi (sei in moto e otto in auto), non sarà ai nastri di partenza. La sua assenza apre la strada a una nuova generazione di contendenti pronti a scrivere la storia.

Tra i favoriti spiccano Nasser Al Attiyah e Sébastien Loeb, entrambi alla guida della nuova Dacia Sandriders, così come Carlos Sainz e Nani Roma, che porteranno al debutto il Ford Raptor. Giniel de Villiers, invece, prosegue la sua avventura con la collaudata Toyota Hilux, alla sua quattordicesima partecipazione su ventidue edizioni.

Portare una macchina nuova alla vittoria nella Dakar è un’impresa titanica: l’ultimo a riuscirci fu Ari Vatanen con la Peugeot 205 Turbo 16 nel 1987. Quest’anno diversi costruttori si presentano con veicoli innovativi: Dacia Sandriders: affidate a campioni come Nasser Al Attiyah (tre volte vincitore del W2RC), Sébastien Loeb (nove volte campione del mondo rally) e Cristina Gutierrez Herrero, già protagonista in Extreme E e tra i prototipi leggeri alla Dakar 2024.

Ford Raptor: guidato dal campione in carica Carlos Sainz, con il supporto di Nani Roma, Mattias Ekström e Mitch Guthrie. Toyota Hilux: il Toyota Gazoo Racing schiera una squadra variegata che include giovani talenti come Lucas Moraes e Seth Quintero, insieme a veterani come Giniel de Villiers e Henk Lategan. Mini X-raid: una versione completamente rinnovata della Mini sarà portata in gara da piloti promettenti come João Ferreira e veterani come Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius, secondo alla Dakar 2024.

Con Dacia, Toyota, Ford e Mini in gara, la competizione si prospetta più intensa che mai. Ciascun team è pronto a lottare per il podio, portando tecnologie all’avanguardia e piloti d’élite. La Dakar 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile, con grandi aspettative e rivalità accese. Il mix di piloti esperti e giovani promesse, unito al debutto di nuove vetture, potrebbe riscrivere la storia del rally raid più famoso del mondo.

