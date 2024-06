Nell’ultima puntata de “La Zanzara”, andata in onda ieri 12 giugno 2024, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha affrontato il tema delle recenti elezioni europee, commentando gli esiti della votazioni e lasciandosi sfuggire anche un commento sopra le righe sulla figura di Carola Rackete. (Continua a leggere dopo la foto…)

“La Zanzara”: Cruciani commenta le elezioni europee

Nell’ultima puntata de “La Zanzara”, andata in onda ieri 12 giugno 2024, Giuseppe Cruciani ha affrontato il tema delle recenti elezioni europee commentando gli esiti della votazioni. Il conduttore radiofonico si è concentrato sulle figure più discusse di questa tornata elettorale tra le quali Ilaria Salis, Roberto Vannacci e Carola Rackete. Personaggi molto diversi tra loro, ma che hanno portato il conduttore radiofonico a dare la sua chiave di lettura della contemporaneità. “Allora ragazzi immaginate questa situazione. Uno di destra si trova in carcere in attesa di giudizio nella democraticissima Spagna governata dai socialisti, oppure nella Francia governata dal signor Macron con l’accusa partecipazione a manifestazioni di spaccateste, occupazioni di suolo pubblico, occupazioni di case, eccetera, eccetera. A queste si aggiungono delle condanne definitive in Italia. Fratelli d’Italia o la Lega decidono quindi di portare questa persona al Parlamento Europeo. Secondo voi, cosa sarebbe accaduto?”. Il riferimento è ad presunto “doppio standard” che la sinistra avrebbe messo in gioco nelle sue strategie alle elezioni. Il conduttore ha continuato scaldandosi fino a lasciarsi sfuggire un commento in diretta radio. (Continua a leggere dopo le foto…)

Giuseppe Cruciani commenta le elezioni europee

“Cosa sarebbe accaduto secondo voi se FdI e Lega avessero deciso di portare una persona con queste caratteristiche? – ha continuato Cruciani in riferimento alla figura di Ilaria Salis – Ci sarebbe stata la santificazione? No, sarebbero stati accusati di fascismo e di proteggete gli estremisti. E qui bisogna stare attenti perché c’è la santificazione della neo-eurodeputata che io voglio libera. Attenzione, io la vorrei libera però francamente la santificazione anche no”. Ma il giornalista non si è fermato qui parlando anche del candidato Vannacci e lanciando una provocazione agli ascoltatori.

