È passato un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno 2023. Ieri, ad un anno esatto dalla morte del Cavaliere, la sua famiglia e i suoi amici più cari lo hanno ricordato con un pranzo che si è consumato nell’ex dimora del Presidente: la villa di Arcore. Il brindisi che Pier Silvio Berlusconi ha dedicato al padre è stato commovente. (Continua dopo le foto)

Silvio Berlusconi, il pranzo ad Arcore nell’anniversario della morte

Durante il pranzo ad Arcore che si è svolto ieri, mercoledì 12 giugno 2024, in onore di Silvio Berlusconi, c’erano tutte le persone a lui più care. Nella villa del Cavaliere c’erano tutti i figli (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi). Non poteva mancare la sua ultima compagna Marta Fascina, il fratello Paolo né i fedelissimi Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani e anche Marcello Dell’Utri, fa sapere Il Corriere della Sera. (Continua dopo le foto)

Silvio Berlusconi, il toccante brindisi di Pier Silvio

È stato Pier Silvio a fare un brindisi in ricordo del padre. Il figlio del Cavaliere ha fatto sapere di essere fiero del fatto che tutte le persone vicine al padre non si sono allontanate. “Mentre di noi in tanti hanno scritto che avremmo litigato o ci saremmo divisi, e invece non l’abbiamo fatto. Infatti, siamo tutti qua. E, quel che più conta, siamo insieme”, avrebbe detto l’ad di Mediaset. Tutti erano commossi ed emozionati. Ad Adriano Galliani sarebbe addirittura arrivata qualche lacrima nel sentire le parole di Pier Silvio. “È il suo insegnamento, glielo dovevamo”, le parole del fratello Paolo. Pier Silvio ha fatto anche un altro commovente gesto per il padre.

