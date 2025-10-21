Cremonese e Udinese si dividono la posta dopo un bel match: in gol anche Zaniolo

Nel posticipo della 7ª giornata di Serie A, Cremonese e Udinese si dividono la posta in palio: 1-1 allo Stadio Zini, un risultato che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa e viene invece accolto con soddisfazione dagli ospiti. Nicolò Zaniolo torna al gol in A dopo quasi un anno, rispondendo all’immediato vantaggio di Terracciano nei primi minuti.

La partita si apre subito con un lampo dei grigiorossi. Al 4’ cross teso dalla sinistra di Vandeputte e colpo di testa di Terracciano che anticipa tutti e batte Okoye, sbloccando la sfida. La Cremonese controlla, prova ad alzare il ritmo e a trovare il raddoppio: al 30’ Bonazzoli calcia da fuori area e centra la traversa, mentre poco prima un colpo di testa di Baschirotto viene respinto da Okoye.

Nel secondo tempo l’Udinese reagisce subito. Al 51’, cross di Zanoli e perfetto stacco di Zaniolo che insacca di testa, battendo la difesa grigiorossa. Si tratta di una rete e di un momento importanti per il talento ex Roma, Fiorentina e Atalanta, che cerca un rilancio che potrebbe servire anche alla Nazionale. E quello che si sta vedendo a Udine sembra un giocatore con un’altra testa e sulla buona strada.

La Cremonese non si arrende: al 59’ Vardy, lanciato in contropiede, si presenta in area ma calibra male la conclusione e viene fermato da Okoye. Poi, su punizione, Vazquez aggira la barriera ma colpisce il palo. Nel recupero, Vardy ha ancora un’opportunità ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore friulano.

“Dedico il gol alla mia famiglia”, ha detto Zaniolo nel post partita. “È una minima rivincita rispetto all’errore con il Cagliari. Il calcio offre sempre l’opportunità di rifarsi. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo un bellissimo gruppo e non stiamo portando a casa i punti che meritiamo. Ho fatto errori nella mia vita, ma ora ho una famiglia e un bambino e mi sento maturato: sono felice così”.

La dichiarazione mostra una consapevolezza maturata con il tempo: Zaniolo non nega il dolore per le sfide personali, ma rivendica il percorso di crescita. Questo pareggio mantiene la Cremonese a 10 punti in classifica e l’Udinese a 9. Un risultato che non modifica drasticamente la loro posizione, ma che conferma come entrambe le squadre siano in lotta per un campionato da protagoniste nella zona media.

