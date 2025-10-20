Juventus, Vlahovic spinge per partire a Gennaio: la possibile destinazione

Una voce di mercato importante arriva dall’Inghilterra e scuote l’ambiente bianconero: Dusan Vlahovic vuole lasciare la Juventus e avrebbe messo nel mirino il Tottenham. A rilanciare l’indiscrezione è Football Insider, che cita le parole di Keith Wyness, ex CEO dell’Everton e oggi consulente per diversi club di Premier League.

“Ho sentito che Vlahovic sta puntando sul Tottenham e credo che sia logico”, ha dichiarato Wyness. “Agli Spurs manca un attaccante esperto e lui si adatterebbe perfettamente. C’è ancora tempo, ma tutto potrebbe concretizzarsi a gennaio”.

Un’ipotesi che, a conti fatti, soddisferebbe tutte le parti in causa: la Juventus, il giocatore e il club londinese, che da mesi cerca un centravanti in grado di garantire peso dopo l’addio di Harry Kane. Dal punto di vista della Juventus, la cessione invernale di Vlahovic eviterebbe il rischio di perderlo a parametro zero a fine stagione, liberando inoltre il club da un ingaggio pesante: 12 milioni di euro l’anno.

Una partenza a gennaio consentirebbe ai bianconeri di incassare subito una cifra ma soprattutto di alleggerire il monte stipendi, chiudendo anche una situazione che nello spogliatoio si sta facendo sempre più difficile da gestire.

Per Vlahovic, invece, il passaggio in Premier League rappresenterebbe una grande occasione di rilancio. Il serbo avrebbe la possibilità di misurarsi con un campionato dal ritmo altissimo e dal forte appeal internazionale, mantenendo al tempo stesso un contratto di alto livello economico. Il Tottenham, dal canto suo, è a caccia di una punta con esperienza e struttura fisica: un profilo che corrisponde perfettamente a quello dell’ex Fiorentina.

Secondo Wyness, “tutti gli incastri sono possibili” e la finestra invernale potrebbe essere il momento giusto per definire l’operazione. L’affare, infatti, consentirebbe al club inglese di completare l’organico per la seconda parte della stagione, e alla Juventus di reinvestire parte dell’incasso per rinforzare altri reparti.

Juve, Vlahovic e Tottenham restano dunque alla finestra. Mancano poche settimane all’apertura del mercato e la sensazione è che qualcosa potrebbe muoversi presto. A Torino, intanto, si prepara già un piano B per l’attacco: perché se il club inglese chiama, il serbo sembra pronto a rispondere.

Leggi anche: