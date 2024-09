Coppa Italia sedicesimi di finale, oggi iniziano le partite del secondo turno del trofeo con protagoniste tra le squadre di serie A la capolista Torino e poi Empoli (proprio contro i granata), Lecce, Cagliari, Udinese. Giovedì giocheranno poi Napoli e Monza. Di seguito tutti i match in programma oggi.

Il Sassuolo ritorna a calcare il campo della Coppa Italia nella sfida contro il Lecce, dopo un avvio complesso nel campionato cadetto, ma con cinque punti conquistati nelle ultime tre partite, spera di accedere agli ottavi di finale. L’allenatore del Lecce Gotti sta pensando a una rotazione ponderata per gestire le energie in campionato, senza però rinunciare alla possibilità di affrontare il Milan nel prossimo turno di coppa. I neroverdi guidati da Grosso, tra i favoriti della Serie B per la promozione, continueranno con il consueto schema 4-3-3.

Il Cagliari, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, affronta una sfida cruciale contro la Cremonese. Nonostante il momento difficile, la dirigenza ha confermato la fiducia in Nicola, che dovrà prendere decisioni delicate per mantenere la concentrazione sulla Serie A e gestire l’eventuale eliminazione dalla coppa (nei 32esimi aveva superato la Carrarese). La Cremonese arriva con entusiasmo dopo la vittoria contro il Catanzaro e un quarto posto in Serie B. Stroppa sogna l’impresa. La vincente sfiderà la Juventus.

La giornata si concluderà con Torino-Empoli, un match interessante tra il sorprendente Torino di Vanoli, primo in campionato, e l’Empoli, in ottima forma al settimo posto. Vanoli dovrebbe optare per una rotazione limitata (in campo Milinkovic-Savic, Ricci, Zapata…), mentre D’Aversa sarà più prudente, probabilmente schierando l’ex Pellegri. La vincente incontrerà la Fiorentina.