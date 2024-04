Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta. La Coppa Italia, nota come Coppa Italia Frecciarossa per ragioni di sponsorizzazione, è la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà questa sera 3 Aprile 2024 alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Italia 1) e in live streaming sull’app di Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Simone Tiribocchi. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco quali sarenno òe probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.