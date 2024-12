Coppa Italia, le probabili formazioni Fiorentina-Empoli: Viola di nuovo in campo dopo lo choc Bove

Fiorentina-Empoli Coppa Italia probabili formazioni della partita che si gioca domani alle 18 al “Franchi” di Firenze. La Viola torna in campo dopo lo choc Bove per gli ottavi di finale della Coppa, un derby toscano con l’Empoli di D’Aversa. Gli Azzurri sono invece reduci dalla batosta in campionato con il Milan, ma nei turni precedenti del torneo hanno eliminato Catanzaro e Torino.

Per la sfida di Coppa Italia, Palladino punta su una gestione oculata della rosa, scegliendo alcune rotazioni per dar spazio a giocatori meno impiegati. Tra i pali ci sarà il portiere di coppa Terracciano, protetto da una difesa a quattro composta da Kayode e Parisi sugli esterni, mentre al centro agiranno Comuzzo e Pongracic. Nonostante i cambi, Palladino conferma l’importanza di Adli in mediana, mentre in attacco si affida a Kouamé come centravanti, supportato da un Beltran confermato nel ruolo di trequartista.

Sul fronte opposto, Roberto D’Aversa schiera una formazione basata sui suoi uomini di fiducia, con un’unica eccezione: Pellegri parte dalla panchina per far spazio alla coppia Esposito-Colombo in attacco. Le fasce saranno presidiate da Cacace e Gyasi, mentre la regia sarà affidata a Henderson, chiamato a orchestrare le manovre della squadra.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Leggi anche: