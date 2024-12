Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan-Sassuolo: turnover moderato per Fonseca

Coppa Italia Milan-Sassuolo probabili formazione della partita valida per gli ottavi di finale che si gioca stasera alle 21 a San Siro. Il Milan è pronto a fare il suo debutto in Coppa Italia affrontando un avversario insidioso, il Sassuolo, negli ottavi di finale. La squadra emiliana, attualmente in Serie B, sta dominando il campionato e dispone di giocatori di alto livello come Berardi e Laurienté, capaci di competere a pieno titolo in Serie A.

Le scelte di Fonseca

Il tecnico portoghese ha annunciato un ampio turnover per questa sfida. Non saranno della partita Maignan, reduce da un intervento odontoiatrico, e Theo Hernandez, ancora non pienamente recuperato dopo una botta al piede. Riposeranno anche Royal, Gabbia, Thiaw, Pulisic, Musah e Morata.

Gli unici intoccabili confermati nell’undici iniziale saranno Reijnders e Fofana. Per il resto, spazio a chi ha avuto meno minuti finora:

Sportiello difenderà i pali.

difenderà i pali. La linea difensiva sarà composta da Calabria , Tomori , Pavlovic e Terracciano .

, , e . In attacco giocherà Abraham, supportato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor (in ballottaggio con Leao, favorito dopo aver smaltito una sindrome influenzale).

Bartesaghi, Jimenez e Camarda, giovani promettenti, saranno pronti a subentrare dalla panchina.Il Milan dovrà approcciare con massima attenzione per evitare sorprese, contro un Sassuolo che può mettere in difficoltà chiunque grazie al talento e all’esperienza dei suoi giocatori offensivi. La qualificazione ai quarti è l’obiettivo, ma servirà una prestazione concreta per riuscirci.

Le scelte di Grosso

I neroverdi, attualmente in testa alla classifica di Serie B, arrivano a Milano per affrontare il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia con il vento in poppa. La squadra di Fabio Grosso è in grande forma, reduce da un’imbattibilità che dura da otto gare, con ben sette vittorie in questo periodo.

Il Sassuolo si presenta senza pressioni, consapevole di non avere nulla da perdere contro una delle big del campionato di Serie A. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe optare per un ampio turnover. Domenico Berardi, leader tecnico della squadra, potrebbe partire dalla panchina per rifiatare. Stessa sorte potrebbe toccare ad altri titolari come Thorstvedt e Boloca, lasciando spazio a chi ha giocato meno finora.

Questa strategia permetterebbe a Grosso di preservare energie per il campionato, dove il Sassuolo è impegnato nella corsa verso la promozione in Serie A, ma non toglie alla squadra l’ambizione di fare bene a San Siro. Laurienté, invece, potrebbe essere uno degli uomini su cui puntare per provare a sorprendere il Milan con la sua velocità e imprevedibilità.

