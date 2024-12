Coppa Italia, le probabili formazioni di Bologna-Monza: turnover spinto per Nesta

Coppa Italia Bologna-Monza, le probabili formazioni del match che apre gli ottavi di finale in programma domani alle 18 al Dall’Ara. In palio un posto ai quarti, dove la vincente affronterà una tra Atalanta e Cesena. La sfida promette di essere equilibrata, con entrambe le squadre pronte a giocarsi tutte le carte per proseguire il cammino in Coppa Italia.

Italiano conferma il collaudato 4-2-3-1, con qualche rotazione rispetto alla formazione scesa in campo contro il Venezia. Possibile il ritorno dal primo minuto di Orsolini, che ha riposato nell’ultimo turno di campionato. La sua titolarità in Coppa non esclude, però, un impiego anche nella prossima gara contro la Juventus.

In attacco, assente Castro, spazio a Dallinga come riferimento centrale. Rientrano nell’undici iniziale anche Erlic, Casale e Fabbian, mentre il centrocampo sarà guidato dall’intoccabile Remo Freuler.

Nesta opta per un turnover significativo, lasciando inizialmente in panchina giocatori chiave come Maldini, Mota e Djuric. In avanti, opportunità dal primo minuto per Caprari e Vignato, che agiranno alle spalle di Petagna. Torna titolare Ciurria, mentre a centrocampo spazio alla coppia giovane e dinamica formata da Bianco e Bondo. In difesa, out Izzo e Carboni, con D’Ambrosio e Caldirola ai lati di Marí, confermato come centrale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Erlić, Casale, Lykogiannīs; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Urbański; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Vignato; Petagna. Allenatore: Alessandro Nesta.

