Coppa Davis, Sinner: “Non penso alla rivincita con Djokovic”

Dopo essersi arreso solamente in finale alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner adesso è proiettato sulla Coppa Davis. Il tennista italiano ha raggiunto ieri il resto della squadra e ha svolto oggi il primo allenamento. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’italiano Jannik Sinner festeggia durante il match di singolare del Round Robin tra l’italiano Jannik Sinner e il danese Holger Rune nel quinto giorno delle Nitto ATP World Tour Finals. Jannik Sinner vince 6-2, 5-7, 6-4 su Holger Rune. (Foto di Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Una nuova sfida per Jannik Sinner, questa volta insieme alla sua Italia. Dopo aver perso in finale contro Djokovic alle ATP Finals di Torino, il tennista altoatesino ha raggiunto ieri i compagni di squadra azzurri per preparare insieme la Coppa Davis, le cui fasi finali si svolgeranno a Malaga. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sono contento di essere qua. L’ultima settimana è stata molto positiva per me, ma ora ce n’è un’altra con un grande obiettivo per tutta la squadra. Siamo tutti stanchi a fine stagione, ma proprio per questo ci daremo tanta energia a vicenda e questa è la parte fondamentale della squadra. Abbiamo tante scelte da mettere in campo e poi vedremo come va”.

Sinner e la Coppa Davis

Sinner ha dichiarato che la squadra è eccellente, nonostante l’assenza di Berrettini. Ha affermato che sono forti e hanno quattro singolaristi tra cui scegliere in base alle condizioni, allo stato di forma e alle sensazioni sui campi.

Per quanto riguarda il doppio, ha sottolineato la possibilità di mescolare le coppie, ma ha enfatizzato l’importanza dell’unità tra loro. Ha affermato che, nella loro mente, sanno di essere tra i favoriti e non mettono ciò in dubbio. Ha concluso dicendo che la gestione sarà fondamentale e che dovranno dare il massimo impegno.

Sulla possibile rivincita contro Djokovic, ha commentato: “Siamo ancora lontani da un’eventuale semifinale, prima dobbiamo stare sul pezzo giovedì. Al momento sono focalizzato su quello, poi vedremo come andrà”.