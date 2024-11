Coppa Davis Italia-Argentina, in palio la semifinale: quando e dove vederla

Coppa Davis Italia-Argentina: gli azzurri il cammino nelle Finals di Coppa Davis 2024 sfidando l’albiceleste nei quarti di finale, giovedì 21 novembre alle 17 presso la Martin Carpena Arena di Malaga. Il capitano Filippo Volandri ha convocato un gruppo di alto livello: Jannik Sinner, il numero uno del mondo, insieme a Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Alle 15.53 Jannik #Sinner 🇮🇹 è arrivato al campo di allenamento a Malaga



La sua prima avventura in #CoppaDavis da n°1 del mondo ha inizio#tennis #DavisCup pic.twitter.com/B4MSv0P4gM — Lorenzo Fares (@lorenzofares) November 19, 2024

L’Argentina, sotto la guida di Guillermo Coria, punta invece sul talento di Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry, con la coppia esperta di doppisti Andres Molteni e Maximo Gonzalez, vista l’assenza di Horacio Ceballos a causa di divergenze con il capitano.

Italia e Argentina si sono affrontate cinque volte in passato, con gli Azzurri in vantaggio per 3-2. L’ultima sfida risale alla fase a gironi della Coppa Davis 2022, con vittoria italiana grazie alle prestazioni di Sinner e Berrettini. La storica prima sfida risale invece al 1983, con Adriano Panatta sconfitto dal leggendario Guillermo Vilas.

La partita tra Italia e Argentina, nella spettacolare Martin Carpena Arena di Malaga con una capienza di 11.300 posti, sarà trasmessa in chiaro su Rai e RaiPlay, oltre che sulle piattaforme Sky Sport, Sky Go e Now per gli abbonati.

