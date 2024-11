Pietrangeli su Sinner, parole che possono essere travisate ma non sono una novità per l’ex tennista azzurro quando parla del n° 1 al mondo. Nicola Pietrangeli era presente a Torino per assistere alla vittoria di Jannik Sinner nelle ATP Finals, un trionfo che segna il primo grande successo di Sinner in Italia.

Finalmente non il calcio come notizia principale, con la Gazzetta che addirittura esagera e non mette neanche un trafiletto.

Mi perdonerà Nicola Pietrangeli ma un tennista così forte, così dominante fisicamente e mentalmente non ce lo abbiamo mai avuto.

1️⃣ 👑 🥕 pic.twitter.com/WK6BT6wLCx — 𝓜𝓪𝓬𝓶𝓸 (@Macmo81) November 18, 2024

Il leggendario tennista italiano, più volte accusato in passato di nutrire un pizzico di invidia nei confronti del giovane talento, ha colto l’occasione per fare chiarezza e offrire il suo sostegno a Sinner. Pietrangeli ha ribadito di aver sempre creduto nel potenziale del giovane: “Tre anni fa dicevo già che era un campione. Il rumore che fanno le palline quando le tocca lui non lo fa nessuno”, ha dichiarato a Il Corriere dello Sport.

Pietrangeli ha raccontato che, dopo la vittoria di Sinner su Fritz, ha preferito non congratularsi subito per non essere invadente, ma lo ha fatto il giorno dopo. Ha anche scherzato sul livello raggiunto da Sinner, suggerendo quasi di dare un vantaggio agli avversari, data la sua superiorità sul campo: “È talmente imbarazzante che gli avversari dovrebbero partire con un vantaggio”.

L’ex capitano di Coppa Davis ha poi rivelato che, nonostante l’età, sarà a Malaga per sostenere l’Italia e Sinner nella prossima fase della competizione: “La Coppa Davis è roba mia, e con Jannik possiamo divertirci, anche grazie agli altri. Non faccio pronostici, ma penso che andrà bene”.

