Coppa d’Africa: Salah preoccupa il Liverpool

Non è cominciata bene l’avventura di Momo Salah in Coppa d’Africa. Il fuoriclasse egiziano è infatti stato costretto ad uscire per infortunio nel secondo minuto di recupero della gara tra Ghana e il suo Egitto, valevole la fase a gironi della competizione.

Leggi anche: Il Liverpool torna in testa alla Premier League

Leggi anche: Coppa d’Africa: la Nigeria pareggia all’esordio

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema al tendine del ginocchio per l’attaccante del Liverpool. Un infortunio che ha ovviamente scosso anche il club di Premier League con il tecnico dei Reds Klopp che ha così commentato: “Non sappiamo nulla, ho parlato con lui e ci hanno detto che bisogna fare ulteriori accertamenti”. I Reds sono attualmente in vetta alla classifica del campionato inglese e qualificati alla fase finale dell’Europa League, ora il rischio di un’eventuale lungo stop del proprio trascinatore egiziano potrebbe compromettere l’intera stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Salah sorridente durante la gara tra Sierra Leone ed Egitto

Il commento di Klopp all’infortunio di Salah

Il tecnico tedesco ha anche ammesso di aver visto le immagini e di essere rimasto impressionato dalla smorfia di dolore apparsa sul volto di Salah. “Sappiamo quanto sia raro che Salah chieda il cambio e di essere sostituito, quindi è successo sicuramente qualcosa”. ha detto Klopp alla stampa inglese dopo la gara disputata dall’Egitto contro il Ghana.