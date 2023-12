Il Liverpool torna in testa alla Premier League

Un Boxing day ricco di gol quello andato in scena ieri in Premier League dove il Manchester United ha trovato finalmente la vittoria contro il sorprendente Aston Villa passato inizialmente in vantaggio di due reti all’Old Trafford. La rimonta dei Red Devils si è concretizzata tutta nella ripresa con la doppietta di Gamacho e la prima rete in Premier League di Hojlund che ha fissato il risultato sul 3-2 finale.

Ad approfittre della sconfitta del Villains è stato il Liverpool che con il successo contro il Burnley per 2-0, gol di Nunez e Diogo Jota, si è momentaneamente proiettato in vetta alla classifica con una partita in più rispetto all’Arsenal, secondo con due punti in meno. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luis Diaz si sbraccia durante la gara di Premier League contro l’Everton

Nottingham corsaro contro il Newcastle

Successo fondamentale del Nottingham Forest che sbanca il campo del Newcastle grazie alla tripletta di Wood che rimonta la rete dell’iniziale vantaggio Magpies di Isak. Bournemouth nettamente vincente nella sfida contro il Fulham per 3-0: in gol l’ex Roma Justin Kluivert e i talentuosi Solanke e Sinisterra. Partita scoppiettante anche quella tra Sheffield United e Luton Town con gli ospiti che riescono a spuntarla per 3-2 grazie all’autorete finale di Ben Slimane.

Tutti i risultati del Boxing day di Premier League

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 3-2

22′ McGinn (AV), 26′ Dendoncker (AV), 59′ e 71′ Garnacho (MU), 82′ Højlund (MU)



BURNLEY-LIVERPOOL 0-2

6′ Núñez (L), 90′ Diogo Jota (L)



NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST 1-3

23′ rig, Isak (Ne), 45’+1, 53′ e 60′ Wood (No)



BOURNEMOUTH-FULHAM 3-0

44′ Kluivert (B), 62′ rig. Solanke (B), 90’+3′ Sinisterra (B)



SHEFFIELD UNITED-LUTON TOWN 2-3

17′ Doughty (L), 61′ McBurnie (S), 69′ Ahmedhodzic (S), 77′ Robinson aut., 81′ Ben Slimane aut.