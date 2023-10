Antonio Conte velato sulla possibilità di allenare il Napoli al posto di Rudi Garcia. Contatti insistenti tra il mister italiano e Aurelio De Laurentiis, pronto a dare una svolta agli azzurri campioni d’Italia.

Conte non smentisce

Antonio Conte sempre più vicino al Napoli. Il tecnico ha avuto diversi dialoghi nei giorni scorsi con Aurelio De Laurentiis per porre le basi del futuro contratto. Ormai è chiaro che i campioni d’Italia potrebbero virare solo su uno tra Conte e Tudor, unici mister di un certo livello al momento svincolati. “Sento voci insistenti di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a star fermo e godermi la famiglia” ha dichiarato Conte attraverso il propri canali social ufficiali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il presidente De Laurentiis alla presentazione di Rudi Garcia come tecnico del Napoli (Photo by Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Garcia al capolinea

Le voci di mercato non hanno fatto altro che infastidire Rudi Garcia, sfiduciato orami anche dal presidente e sempre più vicino all’addio. Lo spogliatoio rema contro e i risultati stentano ad arrivare. Anche il pubblico del Maradona appare spazientito, come dimostrato dai recenti fischi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Tuttavia c’è da convincere Antonio Conte a firmare, perché la soluzione Tudor potrebbe non essere quella più adatta ad un ambiente come quello napoletano.

