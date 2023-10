Calcioscommesse, Fagioli indagato dalla Procura

Il promettente centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, è sotto inchiesta per aver partecipato a scommesse su siti online non legali. La notizia è stata diffusa dal giornale La Stampa, che ha raccontato come il giocatore sia sotto indagine dalla Procura di Torino e dalla Procura federale della Figc.

Secondo quanto riportato, Fagioli avrebbe piazzato o ricevuto scommesse, in prima o in seconda persona, su esiti riguardanti incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa. Si tratterebbe di una violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone il divieto per i soggetti dell’ordinamento federale di scommettere sulla propria disciplina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicolò Fagioli e Milik si allenano per a Vinovo con la Juventus

Scoperto dalla squadra mobile della Polizia

L’indagine della Procura di Torino sarebbe scaturita da un giro di scommesse (sportive e non) su siti online, scoperto dalla squadra mobile della Polizia. Gli inquirenti avrebbero verificato gli accessi di numerosi profili, tra cui quello di Fagioli, che avrebbe giocato su portali illeciti. Anche la Figc ha aperto un dossier sul caso, dopo la segnalazione inviata dagli avvocati dello stesso Fagioli il 30 agosto scorso. La Federcalcio ha 60 giorni (salvo proroghe) per concludere le indagini e stabilire eventuali sanzioni sportive.

Rischia lunga squalifica

Fagioli rischia una multa a partire da 25 mila euro e una squalifica da 3 a più anni, a seconda della gravità dei fatti. Si tratta di una brutta notizia per il talento classe 2001, che si era fatto notare nella passata stagione con la casacca della Juve e che ora è alle prese con un infortunio al ginocchio.