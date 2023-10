Juventus, Gatti e Milik stendono il Torino

La Juventus ha superato il Torino per 2-0 nel derby della Mole, valido per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri hanno trovato le due reti nel secondo tempo, grazie a due calci d’angolo sfruttati da Gatti e Milik. Il Torino ha avuto le sue occasioni, ma non è riuscito a inquietare Szczesny. La Juve sale a 17 punti in classifica, mentre il Torino resta a 9.

Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Il Torino ha provato a pressare alto la Juve, che ha faticato a trovare spazi. L’occasione più pericolosa è stata di Kean, che ha colpito il palo con un tiro da fuori area al 25’. Il Torino ha risposto con un colpo di testa parato da Szczesny al 32’. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gatti esulta sotto la curva della Juventus dopo la rete che ha sbloccato il derby della Mole contro il Torino

Ancora Milik in gol

Nel secondo tempo, la Juve ha alzato il ritmo e ha sbloccato il risultato al 47’. Su un calcio d’angolo battuto da Kostic, Kean ha tentato una rovesciata, la palla è arrivata a Gatti, che ha insaccato da pochi passi. Il gol è stato inizialmente annullato per fuorigioco, ma poi convalidato dal VAR. Il Torino ha cercato di reagire, ma ha subito il raddoppio al 62’. Su un altro calcio d’angolo di Kostic, Milinkovic-Savic è uscito male e Milik ne ha approfittato, segnando di testa il suo quarto gol in campionato. Il Torino non si è arreso e ha sfiorato il gol con Zapata, che ha colpito la traversa con un tiro al volo al 68’. La Juve ha controllato il finale e ha portato a casa una vittoria importante nel derby.