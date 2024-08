Calcio. Conference League, le probabili formazioni di Puskas Akademia-Fiorentina. La UEFA Conference League, meglio nota come Conference League o semplicemente Conference, è una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, la terza per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League. Dopo il 3-3 dell’andata, la Fiorentina cercherà di conquistare la qualificazione ai gironi di Conference League nel ritorno dei playoff contro la Puskas Akademia. Il match sarà trasmesso in diretta questa sera 29 Agosto 2024 alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. (Continua a leggere dopo le foto)

Palladino ha in mente 4 cambi rispetto alla partita al Franchi: sulle corsie esterne Dodò e Biraghi dovrebbero prendere il posto di Kayode e Parisi. Amrabat è favorito su Bianco, Kean su Beltran. FIORENTINA (3-4-2-1, probabile formazione): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean. PUSKAS AKADEMIA (4-3-2-1, probabile formazione): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plsek, Missila; Soisalo, Nagy; Szolnoki. In un’intervista a Sky Sport, Palladino ha dichiarato: “Mi aspetto una partita difficile, siamo fuori casa e loro hanno entusiasmo. Giocano verticali e attaccano molto la profondità. Sappiamo cosa ci può dare fastidio, noi dovremo fare quello che sappiamo con un grande atteggiamento. Il nostro è un percorso e vogliamo migliorare tutto. Mi aspetto un impatto forte. Il mercato può disturbare, ma non ci deve toccare. I miei calciatori sono tutti dei grandi professionisti e li amo tutti, dal primo all’ultimo. Amrabat fino a quando sarà qui con noi darà tutto per la maglia della Fiorentina”.