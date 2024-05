Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Bruges

Calcio. Nell’attesa della partita di Conference League tra Fiorentina e Bruges, i tifosi sono ansiosi di conoscere le probabili formazioni e le statistiche delle due squadre. Scopriamo dove vederla in televisione e in live streaming. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorentina: focus sulla semifinale di Conference League contro il Bruges

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, la Fiorentina punta ad un trionfo in Europa. Dopo aver superato il Viktoria Plzen nei supplementari, la Viola affronta il Bruges nelle semifinali. Il primo scontro è fissato per il 2 maggio 2024 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre il ritorno avverrà in Belgio l'8 maggio 2024. Il Bruges, dopo una regular-season solida, punta alla vittoria e si trova al primo posto nel Championship Round, pronto ad accogliere la Fiorentina in un confronto avvincente.

Fiorentina-Bruges: dove seguire la partita in Tv e in Streaming

Per gli appassionati di calcio, l'atteso match Fiorentina-Bruges sarà trasmesso in diretta giovedì 2 maggio 2024 alle 21:00. Sarà possibile seguire il match comodamente da casa tramite TV8, oppure su Sky Sport (canale 254) per gli abbonati via satellite. Se si preferisce lo streaming, è possibile accedere alla partita su Now e DAZN. Inoltre, Eurosport offrirà una copertura completa della partita sul suo sito e sull'app, con aggiornamenti in tempo reale, interviste ai giocatori e approfondimenti prima e dopo il fischio finale.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano.

BRUGES (4-3-3)– Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Onyedika, Vetlesen, Yanaken; Skoras, Thiago, Jutgla. All.: Hayen.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).