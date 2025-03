Conference League, partita pazza ad Atene: la Fiorentina cede al Panathinaikos

Panathinaikos-Fiorentina 3-2, partita pazza ad Atene con 5 gol nel primo tempo di cui uno annullato: nella ripresa passano i greci, più concreti dei gigliati. Si chiude con una sconfitta il match d’andata degli ottavi di Conference League per la Fiorentina nella sfida giocata in terra greca. Una gara intensa e ricca di emozioni, con cinque gol complessivi — quattro dei quali solo nel primo tempo — che lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno al Franchi.

Primo tempo scoppiettante: quattro gol e un annullato

Raffaele Palladino sceglie il 3-5-2, lo stesso modulo che ha riportato i tre punti ai viola contro il Lecce nell’ultima giornata di campionato. L’approccio della Fiorentina, però, è da dimenticare: dopo appena 4 minuti, il Panathinaikos passa in vantaggio con Swiderski. Al 18′, i greci raddoppiano con Maksimovic, abile a ribadire in rete dopo un’incertezza di Terracciano sulla conclusione di Djuricic.

La reazione della Fiorentina è immediata: al 19′, Beltran accorcia le distanze, e appena tre minuti più tardi, al 22′, Fagioli firma il 2-2, segnando il suo primo gol con la maglia viola. L’intensità cala nella seconda parte del primo tempo, con la Fiorentina più propositiva. I padroni di casa perdono Kotsiras, sostituito da Vagiannidis, ex Inter. Al 44′, Moreno trova anche la rete del sorpasso, ma il VAR annulla per fuorigioco. Si va all’intervallo sul 2-2.

Tete decide il match nella ripresa

Nessun cambio all’inizio del secondo tempo: in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione. Come già visto nei primi 45 minuti, il Panathinaikos parte meglio e torna in vantaggio al 54′: Tete, con un preciso sinistro rasoterra, batte Terracciano e firma il 3-2.

La Fiorentina, stavolta, fatica a reagire. Anzi, sono i greci a sfiorare il quarto gol: Djuricic si libera sulla sinistra e calcia a giro, ma il portiere viola devia la palla sul palo. Nei sei minuti di recupero, segnati da perdite di tempo e cambi, non accade più nulla di significativo. Il Panathinaikos porta a casa la vittoria e si presenta al ritorno con un gol di vantaggio. La Fiorentina, per proseguire il cammino in Conference League, dovrà ribaltare il risultato al Franchi.

