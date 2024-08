Como Varane fuori dalla lista Serie A. Dopo il brutto infortunio patito in Coppa Italia, ora per Raphael Varane, difensore centrale francese dall’illustre carriera approdato al Como in questa finestra di calciomercato, le cose si complicano. Come riporta Sportmediaset, l’ex difensore di Real Madrid e Manchester United è stato escluso dalla lista dei 25 giocatori consegnati dal club lariano alla Lega Serie A per la stagione 2024/25.

Una scelta dovuta all’infortunio rimediato da francese nel giorno del debutto con la formazione di Fabregas, in occasione del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Oggi Tuttomercatoweb ha raccolto altre notizie su Varane e da quanto emerso, vista l’incertezza riguardo ai tempi di recupero dal suo infortunio e considerando che Fabregas ha bisogno di giocatori integri fisicamente su cui puntare per raggiungere l’obiettivo salvezza, la società lombarda starebbe addirittura valutando l’ipotesi della rescissione del contratto del giocatore. Una decisione che avrebbe del clamoroso visto che, non molto tempo fa, quello di Varane veniva annunciato non solo come un colpo ad effetto del mercato comasco ma anche come un innesto importante per affrontare al meglio la stagione.