Como-Udinese, le probabili formazioni: Fabregas con Nico Paz, Runjaic con il tridente

Como-Udinese probabili formazioni del posticipo della ventunesima della Serie A in programma stasera alle 20:45 al Sinigaglia. Il Como cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre l’Udinese punta a dare continuità alla buona prestazione contro l’Atalanta. L’ultimo confronto tra Como e Udinese risale alla gara d’andata, terminata con un pareggio combattuto. Al Sinigaglia si attende un’altra sfida equilibrata e ricca di spunti tattici.

Ready for battle. Come on, Como 🔵⚔ pic.twitter.com/lMFc1isA4T — Como1907 (@Como_1907) January 20, 2025

Le ultime da Como

Seconda gara casalinga consecutiva per il Como, che ospiterà l’Udinese al Sinigaglia. Mister Cesc Fabregas sembra intenzionato a confermare l’undici che ha pareggiato contro il Milan, puntando sulla continuità. In porta ci sarà Butez, mentre la linea difensiva vedrà Van Der Brempt e Kempf come terzini, con Goldaniga e Dossena centrali. A centrocampo Engelhardt sarà affiancato da Da Cunha, anche se Caqueret è pronto a subentrare. In avanti, il tridente offensivo sarà composto da Strefezza, Paz e Fadera, con Cutrone come riferimento centrale.

Le ultime da Udine

La squadra di mister Kosta Runjaic recupera Lucca, che ha scontato la squalifica, e potrebbe schierare un tridente offensivo per la prima volta. In porta ci sarà Sava, con una difesa a quattro composta da Zemura, Solet, Bijol e Kamara. A centrocampo agiranno Payero, Karlstrom e Lovric, mentre l’attacco sarà affidato alla fisicità di Lucca, supportato da Thauvin e Sanchez. L’assenza di Ehizibue limita le opzioni difensive, ma Runjaic spera di confermare i progressi mostrati contro l’Atalanta.

Como (4-2-3-1): Butez; Zemura, Solet, Bijol, Kamara; Van Der Brempt, Kempf; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Udinese (4-3-2-1): Sava; Zemura, Solet, Bijol, Kamara; Payero, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Sanchez; Lucca.

