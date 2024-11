Claudio Ranieri, è iniziata la sua terza avventura con la Roma: e non finirà con la panchina

La Roma accoglie ufficialmente Claudio Ranieri per la sua terza avventura sulla panchina giallorossa. Dopo il bagno di folla all’aeroporto di Fiumicino nella notte, Ranieri è arrivato a Trigoria per iniziare il suo lavoro. Il Mister ha un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2025, ma l’esperienza non finirà qui.

Claudio #Ranieri torna a Trigoria 🟡🔴



L’ingresso poco dopo le 13 a bordo di una Lexus nera e il saluto ai tifosi presenti #AsRoma pic.twitter.com/qzuSONWZ7d — laroma24.it (@LAROMA24) November 14, 2024

Il 73enne tecnico romano ha firmato un contratto che prevede uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro, con bonus legati al raggiungimento di obiettivi specifici. Ma il suo compito non si fermerà al ruolo di allenatore: al termine della stagione, assumerà un incarico dirigenziale come consulente per la proprietà, contribuendo alle decisioni sportive del club.

Ranieri avrà anche un ruolo importante nella scelta del prossimo allenatore della Roma, e potrà così contribuire al rilancio a lungo termine della squadra giallorossa. Il club ha sottolineato l’importanza del tecnico romano, simbolo dei valori più profondi che caratterizzano la squadra.

Dopo aver giocato nella Roma nella stagione 1973-74 e aver allenato la squadra in due occasioni precedenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), Claudio Ranieri torna a guidare la squadra dopo l’esperienza maturata in numerosi club europei e la salvezza ottenuta a Cagliari.

Claudio Ranieri, il benvenuto della Roma

Ranieri porta con sé un vasto bagaglio di esperienze, avendo allenato in Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, dove ha diretto club di alto livello e dove ha vinto la leggendaria Premier League con il Leicester nel 2016. La sua carriera lo ha reso uno degli allenatori italiani più rispettati a livello internazionale, e la sua esperienza sarà una risorsa fondamentale per la Roma.

Il club ha espresso grande fiducia in Ranieri, augurandogli buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua carriera, convinto che il tecnico rappresenterà un valore aggiunto per la squadra e per tutta l’AS Roma. Con il ritorno di Ranieri, i tifosi giallorossi sperano che la squadra possa recuperare il terreno perduto. “Forza Roma e bentornato a casa, Mister!” è l’augurio con cui il club ha salutato il suo ritorno.

