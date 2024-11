Claudio Ranieri, rivoluzione Roma: ecco come giocherà

Claudio Ranieri è pronto a iniziare la sua terza avventura sulla panchina della Roma, dove ha preso il posto di Ivan Juric, per cercare di risollevare una squadra attualmente al 12° posto in Serie A con 13 punti. L’allenatore romano dovrà affrontare un compito impegnativo per rimettere in carreggiata i giallorossi, e i tifosi si chiedono quale sarà il nuovo volto della Roma sotto la sua guida.

Per la partita d’esordio contro il Napoli, prevista il 24 novembre, Ranieri non dovrebbe cambiare l’assetto tattico visto finora, mantenendo una difesa a tre e affidandosi in attacco a Dovbyk e Dybala. Nelle idee del tecnico, però, c’è l’introduzione di un 4-4-2, che potrebbe trasformarsi in un 4-4-1-1 con Lorenzo Pellegrini al posto di Paulo Dybala nella posizione di trequartista.

Formazione Roma 4-4-2

Portiere: Svilar

Difesa: Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino

Centrocampo: Soulé, Koné, Cristante, Saelemaekers

Attacco: Dovbyk, Dybala



Formazione Roma 4-4-1-1

Portiere: Svilar

Difesa: Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino

Centrocampo: Soulé, Koné, Cristante, Saelemaekers

Trequarti: Pellegrini

Punta: Dovbyk

Claudio Ranieri, un inizio in salita: il calendario della Roma

Questi moduli permetterebbero a Ranieri di sfruttare al meglio le capacità offensive di Pellegrini e Dybala, garantendo anche una buona copertura difensiva. Saelemaekers si contenderà il posto sulla fascia sinistra con El Shaarawy, mentre in difesa potrebbe essere schierato Hummels sin dal primo minuto.

Ranieri avrà poco tempo per adattare la squadra al suo gioco: fino alla fine del 2024 sono previste otto partite, di cui cinque in campionato e tre in Europa League. L’inizio sarà impegnativo: dopo l’esordio contro il Napoli, la Roma volerà a Londra per affrontare il Tottenham quattro giorni dopo, e chiuderà questa serie di impegni difficili con una partita casalinga contro l’Atalanta il 2 dicembre.

