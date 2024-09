Cinema in lutto, addio al noto figlio d’arte: aveva soli 59 anni

Il famoso figlio d’arte è morto a 59 anni a causa di una lunga malattia. Il padre fu attore tra gli anni ’60 e ’80. Anche il figlio costruì una brillante carriera nel mondo spettacolo e ha lavorato come professionista su alcuni dei più importanti set internazionali degli ultimi anni. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come un grande atleta con un animo gentile. (Continua dopo le foto)

Giorgio Antonini è morto, addio al famoso stuntman italiano

Come fece suo padre, Giorgio avviò la carriera nel mondo dello spettacolo, lui però non come attore ma come stuntman. Negli anni, raggiunse i set internazionali più famosi. Partecipò infatti a pellicole come Indiana Jones e 007, dove ricopriva il ruolo controfigura dei protagonisti. Giorgio Antonini è morto a causa di una lunga malattia. Un suo collega ha annunciato che l’uomo ha combattuto contro un mieloma che lo ha sconfitto dopo 5 lunghi anni. I suoi funerali sono previsti per la mattinata di domani, martedì 3 settembre, alle ore 11, nella chiesa San Francesco di Sales, in via Portuense 524, a Roma. (Continua dopo le foto)

La carriera di Giorgio Antonini

Prima di diventare uno stuntman professionista, Giorgio Antonini era stato per anni un maestro di arti marziali, lavorando anche come buttafuori in discoteca. “Me lo ricordo come un atleta spettacolare, un ragazzo di sani principi. Non sapevo più niente di lui, se non il fatto vedevo spesso il suo nome nei titoli di coda di film americani di alto budget”, ha scritto Stefano Reali su Facebook, per ricordare l’ex collega. Giorgio Antonini è apparso in varie pellicole di successo quali Indiana Jones e il quadrante del destino, 007 – No Time to Die o Avengers: Age of Ultron. Chi era il padre famoso?

