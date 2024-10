Cinema in lutto, addio a una vera star: la famiglia lo annuncia solo ora

Il mondo del cinema è in lutto, è venuto a mancare una vera star internazionale. La sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia. L’attore è scomparso a 86 anni. Una notizia che ha sconvolto tutti gli amici del cinema e della televisione, lasciando senza parole coloro che hanno amato da sembre la figura di Tarzan. Infatti, l’uomo ha ricoperto questo ruolo per diversi anni. (Continua a leggere dopo le foto)

Morto Ron Ely, il primo Tarzan televisivo aveva 86 anni

L’attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di “Tarzan” (1966-68), è morto all’età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre 2024, è stato dato dalla figlia Kirsten Casale Ely solo ora sui social media e che poi ha confermato la notizia con una dichiarazione a Fox News Digital: “Il mondo ha perso uno dei più grandi uomini che abbia mai conosciuto, e io ho perso mio padre. Mio padre era una persona che la gente chiamava eroe. È stato attore, scrittore, allenatore, mentore, padre di famiglia e leader. Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque sia andato. L’impatto che aveva sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun’altra persona: c’era qualcosa di veramente magico in lui. È così che il mondo lo conosceva”.

