Cinema in lutto, l’attore muore dopo essere stato colpito da infarto

Il mondo del cinema è in lutto. Il famoso attore, regista e sceneggiatore francese e interprete di numerose commedie cinematografiche è morto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2024 all'età di 72 anni in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto.

Addio a Michel Blanc, l’attore è morto a 72 anni per infarto

L’attore, regista e sceneggiatore francese Michel Blanc, interprete di numerose commedie cinematografiche, noto per i suoi ruoli brillanti, come riportato da La Stampa, è morto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2024 all’età di 72 anni in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto. La notizia della scomparsa è stata riportata da “Paris Match”. Blanc ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile al 39º Festival di Cannes grazie al suo ruolo di protagonista nel film Lui portava i tacchi a spillo del 1986 e diretto da Bertrand Blier. Il noto attore è stato anche uno dei protagonisti del film Il mostro del 1994, diretto e interpretato da Benigni: Blanc ha vestito i panni del professor Paride Taccone, medico psichiatra che collabora con la Polizia per sventare gli attacchi del mostro.

