Cinema in lutto, l’amata star muore a soli 48 anni

Il mondo del cinema è in lutto. L'amata star di Broadway è morta a 48 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato fan e colleghi completamente senza parole. Il noto attore, dopo una lunga battaglia, si è arreso alla malattia lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che lo hanno amato. Vediamo nel dettaglio che cosa gli è successo e la sua straordinaria carriera ricca di premi e riconoscimenti soprattutto nel mondo dei musical.

È morto Gavin Creel: l’attore aveva 48 anni

Classe 1976, Gavin Creel è morto a New York il 30 settembre 2024 a 48 anni. Creel è stato un cantante statunitense, noto soprattutto come interprete di musical a Broadway e a Londra. Il portavoce del cantante e attore, Matt Polk, ha rivelato alla CNN che la morte avvenuta ieri nella sua casa di Manhattan, è stata confermata dal partner di Creel, Alex Temple Ward. A Creel era stata diagnosticata una rara e aggressiva forma di sarcoma nel luglio 2024. Nonostante le cure al Memorial Sloan Kettering di New York per lui non c’è stato nulla da fare. Subito dopo la laurea, Creel è stato scelto per interpretare il ruolo da protagonista maschile nel primo tour americano di Fame: The Musical, versione teatrale del film Saranno famosi. Nel 2000 è stato protagonista al North Shore Music Theater di Beverly, Massachusetts, del musical Honk!, liberamente ispirato alla favola de Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen.

Nel 2001, stabilitosi a New York, ha iniziato a partecipare a diversi spettacoli come membro del coro e a lavora nel ruolo del protagonista Melchior Gabor al workshop del musical Spring Awakening di Duncan Sheik, insieme a Lea Michele. Il 2002 è stato l’anno del primo grande successo quando ha interpresto il ruolo di Jimmy nel musical Thoroughly Modern Millie, per cui ha ricevuto una nomination al Tony Award al miglior attore protagonista in un musical.

