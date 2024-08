Cincinnati Sinner in finale, ha battuto Zverev dopo oltre 3 ore intense di gioco con il punteggio di 7-6(9), 5-7, 7-6(4). Come accaduto nel match contro Rublev, l’altoatesino ha ribaltato la situazione, conquistando la vittoria al tie-break decisivo. Per Jannik Sinner è la quinta finale in un Masters 1000, dove cercherà il terzo trionfo e il quindicesimo titolo in carriera. In finale affronterà l’americano Frances Tiafoe, che ha sconfitto Rune in semifinale.

That Sinner SHINE 🤩



The moment @JannikSin became the first Italian man to ever reach the #CincyTennis final! pic.twitter.com/SRxxdEBmwo — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2024

Dopo una maratona di 3 ore e 6 minuti effettivi di gioco, intervallati da ritardi e interruzioni causate dalla pioggia, Sinner si è guadagnato un posto nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Cincinnati. L’attuale numero uno del mondo continua così ad accumulare punti importanti, distanziando i rivali Djokovic e Alcaraz. Anche contro Zverev, come contro Rublev, l’italiano è riuscito a imporsi in rimonta. Il tedesco ha conquistato il primo break, portandosi avanti 3-1, ma nel momento cruciale, quando serviva per il set, ha subito la reazione di Sinner, che si è imposto al tie-break per 11-9, annullando due set point.

Nel secondo set, Sinner ha nuovamente dovuto rincorrere Zverev (da 3-1 a 3-3), ma questa volta il tedesco ha trovato l’allungo decisivo poco prima del tie-break, chiudendo 7-5 e riequilibrando i parziali. Il terzo e decisivo set è stato equilibrato, senza break point o momenti particolarmente cruciali, ad eccezione di due game molto combattuti (il terzo e l’undicesimo).

Ancora una volta tutto si è deciso al tie-break, dove Sinner ha dominato, portandosi sul 6-3 e chiudendo al secondo match point. La partita si è conclusa 7-6(9), 5-7, 7-6(4), e ora l’italiano si prepara per la sua quinta finale in un Masters 1000. Con un bilancio di due vittorie e due sconfitte nelle finali precedenti, cercherà di aggiungere un nuovo titolo alla sua carriera, affrontando Frances Tiafoe, che in semifinale ha eliminato Rune e, nei turni precedenti, Musetti. Per Sinner, sarebbe il quindicesimo trofeo in carriera.

.