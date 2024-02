Ciclista travolto e ucciso da un furgone: cos’è successo

Varie. Ciclista travolto da un furgone. Un uomo di sessantacinque anni è rimasto vittima di un terribile incidente. Scopriamo insieme chi era e quali sono i dettagli di questa tragica vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Ciclista travolto da un furgone

Ciclista travolto da un furgone. Un uomo di sessantacinque anni è stato vittima di un terribile incidente. L'anziano signore è stato trovato presso la località Sant'Anna, lungo via Mercatelli, a Susegana. Non sono ancora chiari i motivi che hanno reso possibile l'impatto e cosa abbia causato la caduta a terra dell'uomo. L'allarme è stato lanciato alle ore 15:30 circa. I soccorsi si sono recati immediatamente sul luogo del tragico incidente. Gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono attualmente in corso.

Chi era il ciclista rimasto vittima del terribile incidente

Un ciclista è stato travolto da un furgone. L'allarme è stato dato intorno alle ore 15:30. L'incidente è avvenuto a Susegana, presso la località Sant'Anna, lungo via Mercatelli. Mohamed Chahid aveva sessantacinque anni ed era in sella alla sua bici poco prima di venire travolto da un furgone. L'uomo, di origini marocchine, di Sernaglia della Battaglia, è stato trovato senza vita. Il ciclista viaggiava da Ponte della Priula in direzione Falzè ed era diretto verso casa, dove viveva da solo. I medici e gli infermieri del Suem 118 sono giunti immediatamente sul posto non appena hanno ricevuto l'allarme. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'anziano signore.

La ricerca dell’automobilista “pirata”

Mohamed Chahid è morto all’età di sessantacinque anni in seguito ad un terribile incidente. Il ciclista stava viaggiando da Ponte della Priula in direzione Falzè per dirigersi a casa, quando è stato travolto da un furgone. Non sono ancora chiari i motivi dello scontro, se possa essere stato causato da un malore improvviso o dall’impatto con un’altra autovettura. Secondo alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, l’anziano signore è stato investito da un furgone di colore bianco. La polizia locale del Coneglianese sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso e sono al setaccio le telecamere e i targasystem presenti nella zona. Il fuggitivo rischia di finire indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.