Home | Ciclismo, paura per Froome: le condizioni del campione dopo la brutta caduta

Un grave incidente ha segnato la settima e ultima tappa dell’UAE Tour, con Chris Froome protagonista di una brutta caduta che lo ha costretto al ritiro. L’incidente è avvenuto a meno di dieci chilometri dal via della tappa, quando un spartitraffico è stato affrontato a tutta velocità da un gruppo di ciclisti, causando una serie di cadute.

In totale, sette corridori sono finiti a terra, tra cui Froome, Tarling, Behrens, Kepplinger, Rootkin-Gray, Van Hoecke e De Kleijn. Quattro di loro sono riusciti a ripartire, ma Froome, Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling) e Niklas Behrens (Visma Lease a Bike) sono rimasti a terra e hanno dovuto abbandonare la corsa.

Il britannico, una delle stelle più affermate del ciclismo mondiale, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove gli accertamenti radiografici hanno confermato la frattura della clavicola destra. Un colpo durissimo per Froome, che sta cercando di riprendersi da una lunga serie di difficoltà fisiche.

Ciclismo, uno stop che non ci voleva per Froome

Domattina, Froome sarà sottoposto a una visita medica a Dubai per stabilire se sarà necessario un intervento chirurgico o se si potrà optare per una terapia conservativa. Una decisione che segnerà la sua stagione e sarà importante anche per la sua carriera.

Il prossimo futuro sarà comunque influenzato dalla composizione della frattura e dal tipo di trattamento scelto. Il ciclista britannico si trova così di fronte a un’altra difficoltà in un periodo già complicato, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla sua pronta ripresa e sul possibile ritorno in gara.

Leggi anche: