Chiesa: “Con Spalletti dominiamo il gioco”

La vittoria ottenuta dall’Italia ieri sera allo stadio Olimpico contro la Macedonia del Nord per 5 reti a 2 ha dato un’importante spinta in chiave qualificazione ad Euro 2024 per gli azzurri a cui basterà un pareggio contro l’Ucraina nell’ultima gara in programma lunedì per strappare il pass per la competizione continentale.

Leggi anche: Goleada Italia contro la Macedonia: ora basta un pareggio

Leggi anche: Probabili formazioni Italia-Macedonia del Nord: Gatti per Bastoni

Tra i protagonisti della gara dell’Olimpico c’è Federico Chiesa, autore di una doppietta, che al termine della partita ha così commentato: “C’è stata un po’ di paura all’inizio per il contatto sul ginocchio, ma ci sta, l’importante è aver vinto questa partita. Nel secondo tempo abbiamo preso questi due gol che non meritavamo secondo me per come abbiamo giocato nel complesso e adesso ci giochiamo la qualificazione contro l’Ucraina”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Chiesa esulta dopo la rete messa a segno contro la Macedonia del Nord all’Olimpico

Nessun blackout per Chiesa

L’Italia, che aveva chiuso sul 3-0 il primo tempo, si è vista recuperare due gol nella ripresa dagli ospiti che si sono prepotentemente rimessi in carreggiata prima delle due marcature segnate rispettivamente da Raspadori ed El Shaarawy che hanno chiuso la gara nel finale di ripresa: “Blackout? È solo voglia di giocare a pallone e ci sta anche subire gol. Come vuole il mister siamo propositivi e ogni tanto puoi prendere delle ripartenze. Oggi abbiamo dimostrato di voler dominare il gioco, il risultato lo meritiamo”.

L’attaccante della Juventus è apparso entusiasta del lavoro fatto dal Ct Luciano Spalletti e del gioco sempre propositivo adottato alla guida dell’Italia: “Puoi lasciare qualcosina ma oggi però abbiamo dimostrato di voler dominare il gioco e il risultato e per questo lo meritiamo”. Lunedì gli azzurri affronteranno in Ucraina l’ultima gara del Gruppo C, basterà solo un pareggio per dare a Spalletti e giocatori la certezza di disputare i prossimi Europei.