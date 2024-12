Home | Chiara Ferragni in lacrime, spunta il video privato: la confessione dolorosa

Chiara Ferragni in lacrime, spunta il video privato: la confessione dolorosa – Tra pochi giorni sarà trascorso un anno dall’inizio del periodo più buio di Chiara Ferragni: era il 15 dicembre 2023, infatti, quando l’Antitrust multò l’imprenditrice con un milione di euro l’influencer per il caso dei pandori Balocco. Fu quella la goccia che portò prima ad una crisi professionale, poi a dei drastici cambiamenti in ambito privato, con la separazione dal marito Fedez. (continua a leggere dopo le foto)

Quello del Pandoro Gate e delle sue relative conseguenze è stato senz’altro il momento più difficile della vita di Chiara Ferragni, che però adesso sembra aver ritrovato un po’ di serenità. Nelle battute conclusive il 2024 ha regalato alla 37enne un nuovo amore: Giovanni Tronchetti Provera. Un rapporto vissuto nel massimo riserbo. Alle difficoltà affrontate negli ultimi mesi e al cambiamento che piano piano le ha portato delle buone notizie l’influencer ha fatto riferimento nel video pubblicato su TikTok. (continua a leggere dopo le foto)

Nella breve clip si vede prima Chiara Ferragni a gennaio 2024 in lacrime a letto probabilmente durante il momento privato di una videochiamata. Poi il salto temporale ad oggi, dicembre 2024, dove invece lei sorride ai follower. “Quando inizi ad amare te stessa tante cose cambiano, compresa te”, le parole dell’imprenditrice. E per lei sono arrivati tanti messaggi di affetto e supporto: “Che bello vederti di nuovo felice. Spero un giorno con calma e quando sei pronta ci racconterai qualcosina”, ha scritto un fan. La Ferragni ha risposto subito: “Non vedo l’ora di poterlo fare”, con un eloquente cuore che lascerebbe intuire le belle novità in amore.

