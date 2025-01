“È incinta”: Chiara Ferragni, i rumors sono sempre di più

Anno nuovo e vita nuova per Chiara Ferragni, la quale ha deciso di voltare pagina dopo l’addio da suo marito il rapper Fedez, al secolo Federico Lucia. La bella influencer si sta godendo dei giorni di relax in montagna, nonostante qualche piccolo infortunio come quello al piede. In queste ore su di lei sta girando una nuova indiscrezione: Chiara Ferragni potrebbe essere incinta. Vediamo nel dettaglio che cosa starebbe accadendo. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni è incinta? L’indiscrezione

Chiara Ferragni è incinta? Questa indiscrezione in questi giorni sta facendo il giro del web. Gianmarco Zagato nel suo video di previsioni per il 2025 lo aveva previsto e ora a parlarne è stato anche il settimanale Oggi che ha fotografato l’influencer al di fuori una clinica ostetrica. La clinica, come riportato da Novella 2000, sarebbe quella Mangiagalli a Milano, la stessa dove ad aprile del 2021 è nata sua figlia Vittoria. Immediata la reazione del popolo di internet che su X ha detto la sua su questa eventuale nuova gravidanza della Ferragni.

