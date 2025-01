Chiara Ferragni e il nuovo compagno: spunta l’anello

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni avrebbe ritrovato il sorriso. La modella e influencer, infatti, sarebbe riuscita a voltare pagina. Il suo nuovo compagno sarebbe Giovanni Tronchetti Provera. Addirittura sarebbe spuntato fuori un anello, che suggellerebbe l’unione tra i due. (Continua…)

Chi è Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una nota modella, influencer ed imprenditrice digitale. È stata indicata dalla rivista Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. Ha raggiunto il successo negli anni duemila, quando ha fondato insieme al suo socio il blog The Blond Salad. Ha realizzato anche un documentario sulla sua vita, intitolato “Chiara Ferragni – Unpostes” e uscito nel 2019. Il documentario ha avuto un enorme successo nel nostro paese, tanto che nei tre giorni di programmazione ha incassato più di un milione e mezzo al botteghino. La modella è divenuta anche anche per la sua storia d’amore con il noto rapper Fedez. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

Dopo una relazione durata due anni con Alberto Luppichini, Chiara Ferragni è stata fidanzata per cinque anni con Riccardo Pozzoli, con cui ha creato il blog The Blonde Salad. È divenuta famosa anche grazie alla storia d’amore con il noto rapper Fedez, ufficializzata nell’ottobre del 2016. I due si sono sposati il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia riservata ad amici e parenti. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Leone, nato il 19 marzo 2018, e Vittoria, nata il 23 marzo 2021. Di recente, la coppia ha annunciato la separazione. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, la modella è riuscita a voltare pagina e oggi sarebbe legata sentimentalmente a Giovanni Tronchetti Provera. A suggellare la loro unione sarebbe spuntato anche un anello. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)