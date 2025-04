“Abbandono la chiesa”: chi è il sacerdote che si fa sbattezzare dopo la morte del papa

Negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere la notizia di un ex sacerdote che ha preso una posizione fortissima nei confronti della Chiesa cattolica, scegliendo di abbandonare completamente non solo il ministero sacerdotale, ma anche la fede istituzionalizzata. (Continua…)

Sacerdote si sfa sbattezzare dopo la morte del papa

La scelta del sacerdote, tutt'altro che impulsiva, è maturata nel tempo e si è concretizzata attraverso una lettera inviata al proprio vescovo. Il documento, carico di riflessioni personali e motivazioni profonde, segna la fine di un lungo e travagliato percorso interiore che ha avuto inizio diversi anni fa, in seguito a un provvedimento disciplinare da parte delle autorità ecclesiastiche.

Il testo inviato al vescovo

Nel testo inviato al vescovo, l’ex prete ha dichiarato senza mezzi termini di non riconoscersi più nella struttura e nei principi dottrinali della Chiesa cattolica. Ha definito l’istituzione ecclesiastica “autoritaria”, “dogmatica” e “impenetrabile a ogni forma di critica”, sottolineando come la gerarchia non sembri disposta a rivedere le proprie posizioni alla luce delle scienze umane e delle trasformazioni culturali in atto.

Ciò che colpisce è il tono lucido e deciso con cui questa scelta è stata comunicata. Non si tratta di un allontanamento dal concetto di spiritualità, bensì da una modalità precisa di interpretare il divino, ritenuta ormai distante da una visione contemporanea, inclusiva e aperta al dialogo. L'ex religioso ha spiegato che il suo rapporto con la fede continua, ma in forme nuove, non più incardinate in una dottrina fissa e rigida.